Місцева влада вирішила оголосити режим надзвичайно ситуації в регіоні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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За останній тиждень Енгельс був атакований двічі

В Енгельсі було атаковано комбінат "Крістал". На цій нафтобазі зберігалося рідкісне паливо для Ту-96 МС, які використовуються для бомбардування України.

Місцеві загалом за ніч нарахували щонайменше 12 вибухів.

Нагадаємо, що до цього Енгельс горів майже тиждень – 8 січня українські БпЛА вперше навідалися на комбінат.

Згоріли там 3 резервуари по 120 тисяч кубічних метрів кожен, ще 6 – пошкоджені. Загалом цей резервуарний парк зберігав 800 тисяч тонн палива.

Масштабну пожежу на цій нафтобазі вдалося загасити лише 13 січня, але усі "старання" російських пожежників перекреслили українські дрони уже наступного дня.

Остання атака була успішною не менш успішною – нафтобаза станом на вечір 14 січня досі горить.

Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена. Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум'я після попереднього удару, не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації на Росії,

– повідомили в 14 полку БпАК.

В Енгельсі продовжує горіти комбінат "Крістал": дивіться відео