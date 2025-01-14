Местные власти решили объявить режим чрезвычайной ситуации в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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За последнюю неделю Энгельс был атакован дважды

В Энгельсе был атакован комбинат "Кристалл". На этой нефтебазе хранилось редкое топливо для Ту-96 МС, которые используются для бомбардировки Украины.

Местные в целом за ночь насчитали по меньшей мере 12 взрывов.

Напомним, что до этого Энгельс горел почти неделю – 8 января украинские БпЛА впервые наведались на комбинат.

Сгорели там 3 резервуара по 120 тысяч кубических метров каждый, еще 6 – повреждены. В целом этот резервуарный парк хранил 800 тысяч тонн топлива.

Масштабный пожар на этой нефтебазе удалось потушить только 13 января, но все "старания" российских пожарных перечеркнули украинские дроны уже на следующий день.

Последняя атака была успешной не менее успешной – нефтебаза по состоянию на вечер 14 января до сих пор горит.

Многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена. Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, которые только потушили пламя после предыдущего удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации на России,

– сообщили в 14 полку БпАК.

В Энгельсе продолжает гореть комбинат "Кристалл": смотрите видео