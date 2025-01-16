Він є одним з ключових об'єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти нашої країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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Атака на Тамбовський пороховий завод

Коваленко зазначив, що це вже не вперше, коли був атакований Тамбовський пороховий завод країни-агресорки.

Він є одним з ключових об'єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України,

– ідеться в повідомленні.

Керівник ЦПД вказав, що там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також – колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

"Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії Росії. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло", – резюмував Коваленко.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни повідомляли про атаку на Тамбовську область. Так, у місті Котовськ пролунала низка вибухів – від 4 до 8. Ворожі пабліки вказували, що це спрацювала система ППО.

"За попередніми даними, БпЛА рухалися у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать", – вказували там. Зазначалося, що там теж лунали вибухи.