Он является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против нашей страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

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Атака на Тамбовский пороховой завод

Коваленко отметил, что это уже не впервые, когда был атакован Тамбовский пороховой завод страны-агрессора.

Он является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины,

– говорится в сообщении.

Руководитель ЦПД указал, что там производятся порохи, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также – колоксилин, применяемый в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

"Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии России. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло", – резюмировал Коваленко.

Напомним, что этой ночью россияне сообщали о атаке на Тамбовскую область. Так, в городе Котовск прозвучал ряд взрывов – от 4 до 8. Вражеские паблики указывали, что это сработала система ПВО.

"По предварительным данным, БпЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать", – указывали там. Отмечалось, что там тоже раздавались взрывы.