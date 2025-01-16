Вечером 15 января была поражена нефтебаза в Воронежской области. Россияне сняли последствия, а еще наконец сказали, что летели сами дроны – а не их "обломки".

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Что известно о взрывах в Тамбовской области

Атака началась в полночь по киевскому времени. В два часа ночи еще были сообщения о пролете БПЛА.

В городе Котовск прогремел ряд взрывов – от 4 до 8. Вражеские паблики утверждали, что это сработала система ПВО.

По предварительным данным, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать,

– сообщили они.

Там тоже раздавались взрывы. Это примерно в 400 километрах от Украины.

Село Кузьмино-Гать расположено к югу от Тамбова: показываем его на карте

Реакция россиян на взрывы

Россияне традиционно интересуются, что же куда полетело. И активно комментируют все на видео.

Жительница Тамбова выясняет, куда полетел дрон: смотрите видео (внимание, есть нецензурная лексика!)

Граждане государства-агрессора открывают для себя новые грани опыта. Например, что беспилотники летят громко.

Я аж вскочила,

– говорит россиянка.

И добавляет: звук действительно похож на мопед. Впрочем, она стоит у окна и высматривает новые БПЛА.

Другая пара тоже стоит у окна. Женщина просит мужа закрыть окно, потому что ей страшно. Но он радостно считает: "Минус один, минус два".

Мужчина радуется взрывам, а женщина боится их: смотрите видео (внимание, есть нецензурная лексика!)

Эксперты констатируют, что российские власти не в состоянии защитить свои заводы от дронов. Кремль переложил эту обязанность на местные власти и бизнес, а сам стянул все на фронт.