Детали передает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Дениса Казанского. Напомним, в начале января два Ми-8 уничтожили украинские разведчики с помощью морских дронов Magura V5 и еще один подбили.

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Над Крымом россиянин сбил Ми-8 вместо дрона

Новость сообщили журналисты российского издания "Коммерсант". Они выложили ее 15 января под заголовком "Халатность проявилась ракетой". Как утверждают медийщики, это первый приговор, который российский суд вынес за халатность.

В результате действий офицера погибли трое военных в чине капитана, которые были на борту вертолета. Судно упало в море. Это произошло давно – 18 октября 2023 года.

Буквально через две минуты после сообщения о малоскоростной цели капитан Пашков выпустил ракету из зенитного комплекса ТОР. Он не только ошибся в цифре позывного, который ему назвали, но и не поверил дополнительным сообщениям, когда ему сказали, что там может быть вертолет.

Проверка показала, что по месту обнаружения цели "своих самолетов нет",

– сказано в материале.

Через две минуты после выстрела выяснилось, что ракета действительно поразила российский вертолет.

Суд вынес приговор Пашкову: он "отправится самостоятельно" в колонию-поселение, где будет отбывать срок. Минобороны хотело взыскать с офицера 200 миллионов рублей (именно столько стоит Ми-8), но суд отказал.

Интересно, что сначала ему хотели присудить восемь лет заключения, но ограничились двумя годами и десятью месяцами. В течение года после освобождения Пашков не сможет быть на государственной службе и работать в органах местного самоуправления.

Такой мягкий приговор приняли по нескольким причинам: офицер имеет статус ветерана боевых действий и награды, он раскаялся и привлекается к ответственности впервые, у него есть сын-инвалид и тому подобное. Вдовы погибших пилотов получат только по миллиону рублей вместо трех, а минобороны – 5 миллионов. Впрочем, по 10 тысяч рублей от Пашкова вдовы не взяли.

Забавно также, что власти не могли установить, кто же виноват. Хоть и возбудили дело якобы в тот же день. Помог сам Пашков: в мае он явился с повинной.

Все эти феерические детали указывают на коллапс как российской армии, так и ее судебной системы.