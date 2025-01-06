Морские дроны как раз имели целью охотиться за авиацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

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Что известно об уникальной операции

В ночь на 31 декабря морские беспилотники Magura смогли подбить 2 вражеских вертолета Ми-8. Уничтожение авиации как раз и было целью дронов, чего россияне совсем не ожидали. До этого они безнаказанно обстреливали морские дроны ВСУ с воздуха.

По его словам, враг быстро отреагировал: "Нас засекли. Мы начали работать. Максимум, который мы имели сугубо возле нас – это три вертолета в один момент, несмотря еще на Су-шки, которые там летали".

Представитель ГУР объяснил, что запуск ракет по авиации требует максимальной скорости и точности.

Вертолет достаточно быстрый. Если ты уже его видишь на камере – буквально минута для того, чтобы стать в выгодную позицию и осуществить запуск,

– объяснил разведчик.

Первый удар оказался точным – российский вертолет был уничтожен, а экипаж не успел осознать, что произошло, только отстреливая воздушные ловушки. Вертолет упал в Черное море.

Впоследствии поступило подтверждение о втором поражении. В итоге в операции были уничтожены два российских вертолета и поврежден третий.

Напомним, украинские разведчики уничтожили два вертолета Ми-8 и подбили еще один с помощью морских дронов Magura V5.