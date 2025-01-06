Морські дрони якраз мали на меті полювати за авіацією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР у Telegram.

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Що відомо про унікальну операцію

У ніч на 31 грудня морські безпілотники Magura змогли підбити 2 ворожих гелікоптери Мі-8. Знищення авіації якраз і було ціллю дронів, чого росіяни зовсім не очікували. До цього вони безкарно обстрілювали морські дрони ЗСУ з повітря.

За словами "Тринадцятого", ворог швидко відреагував: "Нас засікли. Ми почали працювати. Максимум, який ми мали суто біля нас – це три гвинтокрили в один момент, незважаючи ще на Су-шки, які там літали".

Представник ГУР пояснив, що запуск ракет по авіації потребує максимальної швидкості й точності.

Гелікоптер достатньо швидкий. Якщо ти вже його бачиш на камері – буквально хвилина для того, щоб стати у вигідну позицію і здійснити запуск,

– пояснив розвідник.

Перший удар виявився влучним – російський гелікоптер був знищений, а екіпаж не встиг усвідомити, що сталося, лише відстрілюючи повітряні пастки. Вертоліт упав у Чорне море.

Згодом надійшло підтвердження про друге ураження. У підсумку в операції було знищено два російські гвинтокрили та пошкоджено третій.

Нагадаємо, українські розвідники знищили два гелікоптери Мі-8 і підбили ще один за допомогою морських дронів Magura V5.