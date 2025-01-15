В России первые недели 2025 года стали черными днями для нефтебаз и командных пунктов. Вся ПВО на фронте, поэтому стратегические заводы врага не прикрыты.

Смотрите также Россияне запустили "Шахеды": в каких регионах сирены

Что известно об атаке на Воронежскую область 15 января

Около семи вечера по киевскому времени российские телеграмм-каналы написали, что была атака на Воронеж. В пригороде якобы уничтожили несколько дронов. Российское министерство обороны сообщило, что сбитых дронов было 4, а атака длилась якобы всего 10 минут.

Впрочем, до десяти вечера были многочисленные сообщения о том, что удары продолжаются. По десять стало известно, что поразили нефтебазу.

Видео пожара, которое распространяют во вражеских пабликах, заблюрено. И все же заметно, что огня много.

Местные реагируют на взрывы на нефтебазе в Воронеже: смотрите видео

В общем россияне никак не могут определиться: были ли это дроны, или обломки, или они "упали", или "рухнули". Уверяют, что никто не пострадал. Также говорится о том, что беспилотников было три. Но известно, что атака до сих пор продолжается.

Впоследствии во вражеских пабликах появилась версия, мол, взрывы – результат работы ПВО над городом Лиски Воронежской области. В противовес этому другие выкладывают аудио, где четко слышен звук пролета дрона, а затем взрыв.

"Нефтебазу нашу ***шат": россияне рассказывают, где конкретно горит (внимание, нецензурная лексика!)

Как и всегда, оккупанты очень забавно реагируют в своих видео. Кроме объективного контроля, который они помогают осуществлять, россияне демонстрируют деморализацию.

Х***чат,

– обреченно говорит один из них.

Кадры пожара на нефтебазе в Лисках под песню Скриптонита:

А вот украинские пользователи шутят: уже не знают, какая это пораженная нефтебаза по счету. Сергей Стерненко написал: "В Воронежской области высокоточные обломки подожгли нефтебазу".

Андрей Коваленко из Центра противодействия дезинформации подтвердил удар: "Кучно работают дроны по России. Горит нефтебаза в Воронежской области".

Еще в украинских телеграм-каналах удивляются, почему некоторые россияне вдруг честно написали о дронах, а не только "обломках", "мы все сбили", "это горит трава". Возможно, причина в том, что правду уже не скрыть. Или в том, что Соловьев публично заявил на телевидении, мол, сколько можно рассказывать про обломки.