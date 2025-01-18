24 Канал показує на карті, де розташована атакована українськими безпілотниками нафтобаза.

Дивіться також Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області

Де розташована атакована нафтобаза у Тульській області

За даними OSINT-аналітиків, палає нафтобаза "8 Марта" Росрезерву. Резервуари з паливом розміщені неподалік залізничної станції Деділово.

Атакована нафтобаза розташована за понад 30 кілометрів від Тули, та приблизно за 190 кілометрів від Москви.

Місто Узлова, за відкритими даними, має населення 52 825 осіб. Окрім нафтобази, там також є машинобудівний завод, хімзавод з виробництва пластику, ВАТ "Апаратура далекого зв'язку" та локомотивне депо.

Де розташована нафтобаза в Узловському районі Росії: дивіться на карті

Нагадаємо, що на цій нафтобазі зафіксовано щонайменше 10 влучних прильотів. Це одне із місць, яке постачає паливо російській армії.

На нафтобазі незадовго після опівночі 18 січня спалахнула масштабна пожежа унаслідок "успішної" роботи місцевої "певео".