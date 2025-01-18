24 Канал показывает на карте, где расположена атакованная украинскими беспилотниками нефтебаза.

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Где расположена атакованная нефтебаза в Тульской области

По данным OSINT-аналитиков, горит нефтебаза "8 Марта" Росрезерва. Резервуары с топливом размещены недалеко от железнодорожной станции Деделово.

Атакованная нефтебаза расположена более чем в 30 километрах от Тулы, и примерно в 190 километрах от Москвы.

Город Узловая, по открытым данным, имеет население 52 825 человек. Кроме нефтебазы, в городе есть Машиностроительный завод, химзавод по производству пластика, ОАО "Аппаратура дальней связи" и локомотивное депо.

Где расположена нефтебаза в Узловском районе России: смотрите на карте

Напомним, что на этой нефтебазе зафиксировано не менее 10 точных прилетов. Это одно из мест, которое поставляет топливо российской армии.

На нефтебазе вскоре после полуночи 18 января вспыхнул масштабный пожар в результате "успешной" работы местной "певео".