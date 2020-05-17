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В Україні життя громадян – пріоритет: Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій

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Зеленський відвідав "Биківнянські могили"
Зеленський відвідав "Биківнянські могили" / Сайт Президента України

У День пам'яті жертв політичних репресій Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили". Президент поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду й ушанував пам'ять жертв тоталітаризму біля центрального монумента меморіалу "Биківнянські могили".

Також Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знака польських поховань. Про це повідомили на сайті президента.

Важливо День пам’яті жертв політичних репресій: шокуючі факти про Великий терор

Володимир Зеленський наголосив, що сучасні та наступні покоління повинні зробити все задля неповторення подібних злочинів.

Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі,
– заявив президент.

Він також наголосив, що у незалежній Україні життя та здоров'я громадян завжди буде безумовним пріоритетом.

У пам'ятних заходах також взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій / Фото зі сайту Президента України

Більше про те, що треба знати про масові політичні репресії – читайте у матеріалі 24 каналу.

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Жертви Історія СРСР Андрій Єрмак Володимир Зеленський Президент України
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