Уничтожили за любовь к Украине: воспоминания внучки Грушевского об убийственной машине НКВД

В Украине в третье воскресенье мая традиционно вспоминают миллионы украинцев, которых во времена большевистско-коммунистического режима сослали в лагеря, замучили или расстреляли. В День памяти жертв политических репрессий внука Марка Грушевского, троюродного брата того самого историка Михаила Грушевского, рассказала о личной трагедии своей семьи и преступлениях СССР против украинского народа.

В лесу возле поселка Быковня Киевской области, расположено крупнейшее место захоронения жертв советской машины в Украине. Он стал могилой для ученых, политиков, военных, священников, крестьян. Советская власть всячески скрывала и замалчивала все имена убитых. Только сейчас удалось установить имена более 19 тысяч безвинно расстрелянных украинский.

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Среди них был и епископ Марк Грушевский. Его внучка почти 80 лет не знала, где похоронен ее дедушка. И только семь лет назад она наконец узнала правду. После обнародования списков НКВД много украинцев узнали правду о судьбе своих репрессированных предков.

Чем известен Марк Грушевский

Сейчас женщине 88, когда ее разлучили с дедушкой было всего восемь лет. Он научил ее читать и писать, а также любить Украину.

• Марк Грушевский, троюродный брат Михаила Грушевского, был епископом Украинской автокефальной православной церкви.

• Именно он был одним из тех, кто в 1919 году принял инициативу, молиться Богу в храмах на украинском языке.

Однако советской власти такая любовь ко всему украинскому не нравилась. Поэтому они начали охотиться на Марка Грушевского.



Марк Грушевский с семьей

Четыре раза на него устраивали облавы. Помню, как ночью меня, ребенка, поднимали за руки, сбрасывали с матраса, а его куда-то забирали. И впоследствии возвращали домой,

– вспомнила внука Марка Грушевского.

В чем его обвиняли

Советская власть приписывала ему подстрекательство крестьян против царской власти, а также пропаганду украинофильских идей. Его заставили отречься от духовного сана и прекратить церковную деятельность. Однако Марк Федорович продолжал вести научные записи до последних своих дней. Даже находясь в Лукьяновской тюрьме, из которой он так и не вышел.

Второго сентября мы с мамой принесли ему передачу. У нас ее не взяли, сказав, что его перевели в другую тюрьму. Мама сразу сказала, что его уже нет,

– отметила Элеонора Коваль.



Советская власть приписывала Марку Грушевскому подстрекательство крестьян против царской власти

Другие преступления СССР

Почти столетие пыток и издевательств пришлось пережить украинскому народу. В лесах Киевщины захоронены останки тех, кто осмелился вслух критиковать советчину. Сколько таких трагических судеб там оборвалось не принимаются говорить даже историки. Кроме того, большинство архивов давно уничтожены.

Сейчас нам известно 47 тысяч расстрельных дел, хранящихся в архивах бывших спецслужб. Но это не полные данные, некоторые участки Быкивнянского леса не исследовании сих пор. Я думаю, там могут покоиться 100 тысяч убитых украинцев,

– отметил ученый секретарь заповедника Быковнянские могилы Валерий Филимохин.

Несмотря на тогдашнюю секретность объекта, местные знали, кто покоится в этой земле. Свидетели рассказывали истории об эшелонах с трупами и реках крови. Однако долгое время молчали, ведь за правду тоже могли расплатиться жизнью. Сейчас имена тех, кого уничтожила машина НКВД, высечены на каменных плитах. Как символ того, что нельзя повторять и о том, что нужно помнить.