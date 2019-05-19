Знищили за любов до України: спогади онуки Грушевського про вбивчу машину НКВС

В Україні у третю неділю травня традиційно згадують мільйони українців, яких у часи більшовицько-комуністичного режиму заслали в табори, закатували чи розстріляли. У День пам'яті жертв політичних репресій онука Марка Грушевського, троюрідного брата того самого історика Михайла Грушевського, розповіла про особисту трагедію своєї родини та злочини СРСР проти українців.

У лісі поблизу селища Биківня, що на Київщині, розташоване найбільше місце поховання жертв радянської машини в Україні. Він став могилою для науковців, політиків, військових, священиків, селян. Радянська влада усіляко приховувала та замовчувала всі імена вбитих. Лише зараз вдалося встановити імена понад 19 тисяч безвинно розстріляних українців.

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Серед них був і єпископ Марко Грушевський. Його онука майже 80 років не знала, де похований її дідусь. І лише сім років тому вона нарешті дізналася правду. Після оприлюднення списки НКВД багато українців дізналися правду про долю своїх репресованих пращурів.

Чим відомий Марко Грушевський

Наразі жінці 88, коли її розлучили із дідусем було всього вісім років. Він навчив її читати та писати, а також любити Україну.

• Марко Грушевський, троюрідний брат Михайла Грушевського, був єпископом Української автокефальної православної церкви.

• Саме він був одним із тих, хто у 1919 році ухвалив ініціативу, молитися Богу у храмах українською мовою.

Проте радянській владі така любов до всього українського не подобалася. Тож вони почали полювати на Марка Грушевського.



Марко Грушевський з сім'єю

Чотири рази на нього влаштовували облави. Пам'ятаю, як вночі мене, дитину, піднімали за руки, скидали з матраца, а його кудись забирали. І згодом вертали додому,

– згадала онука Марка Грушевського.

У чому його звинувачували

Радянська влада приписувала йому підбурювання селян проти царської влади, а також пропаганду українофільських ідей. Його змусили зректися духовного сану та припинити церковну діяльність. Проте Марко Федорович продовжував вести наукові записи до останніх своїх днів. Навіть перебуваючи у Лук'янівській в'язниці, з якої він так і не вийшов.

Другого вересня ми з мамою принесли йому передачу. В нас її не взяли, сказавши, що його перевели в іншу в'язницю. Мама відразу сказала, що його вже немає,

– наголосила Елеонора Коваль.



Радянська влада приписувала Марку Грушевському підбурювання селян проти царської влади

Інші злочини СРСР

Майже століття тортур і знущань довелося пережити українському народові. У лісах Київщини поховані останки тих, хто насмілився вголос критикувати радянщину. Скільки таких трагічних доль там обірвалося не беруться казати навіть історики. Крім того, більшість архівів давно знищені.

Наразі нам відомо 47 тисяч розстрільних справ, які зберігаються в архівах колишніх спецслужб. Але це не повні данні, деякі ділянки Биківнянсього лісу не дослідженні й досі. Я думаю, там можуть спочивати 100 тисяч замордованих українців,

– зазначив учений секретар заповідника Биківнянські могили Валерій Філімохін.

Попри тодішню засекреченість об'єкта, місцеві знали, хто покоїться у цій землі. А свідки переповідали історії про ешелони з трупами та ріки крові. Проте довгий час мовчали, адже за правду теж могли розплатитися життям. Зараз імена тих, кого знищила машина НКВС, викарбувані на кам'яних плитах. Як символ того, що не можна повторювати й про те, що потрібно пам'ятати.