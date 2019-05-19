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      На землі, де дерева ростуть з людської крові: політики вшанували пам'ять жертв репресій

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      День вшанування пам'яті жертв політичних репресій
      День вшанування пам'яті жертв політичних репресій / Фото з відкритих джерел (Shutterstock)

      19 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Мовиться про вшанування пам'яті жертв Великого терору – політичних репресій в СРСР. А також про трагічні події в історії України, пов'язані із насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

      Не обійшли увагою цей День і українські політичні лідери. Вони говорили про те, що "українська земля покоїть прах невинних жертв та зберігає страшну правду, намагаючись залікувати пекучий біль свого народу" (так написав Порошенко у своєму Twitter).

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      Також Петро Порошенко опублікував у своєму Facebook відеозвернення, де зауважив, що незалежність України і свобода українського народу оплачені за дуже високою ціною. І українці це повинні пам'ятати, вдивляючись у завтрашній день.

      На землі, де дерева ростуть з людської крові, не може бути й мови про політичні загравання з агресором і спадкоємцем режиму, який цю кров проливав,
      – наголосив Порошенко.

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав українців вшанувати пам'ять жертв політичних репресій хвилиною мовчання та запалити ввечері свічку. І наголосив, що прямий обов’язок України – зробити все можливе, щоб подібне ніколи більше не повторилося.

      Українська держава має нульову толерантність до будь-яких проявів насильства проти особистості, народів і людства. Людське життя – найвища соціальна цінність,
      – сказав Гройсман.

      За його ж словами, українська держава не зійде з шляху впровадження демократичних цінностей у суспільстві: "Переконаний, що Україна більше ніколи не повернеться в орбіту одіозного імперського простору, який завжди знищував і продовжує знищувати свободу людини, свободу соціальних груп і цілих народів".

      Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов вважає, що історія зараз повторюється: Росія намагається загарбати українські землі, змінити кордони, знищити незалежну Україну. До того ж, у російських тюрмах та колоніях утримують десятки українських політв'язнів.

      Але Україна вже ніколи не буде частиною "руського миру". Пам'ятаємо кожного, хто загинув за Батьківщину, кого тоталітарний молох розчавив своїми лещатами, та молимося за них. Маємо зробити все, аби не допустити повернення до імперії зла, де можливі репресії та геноцид!
      – заявив Турчинов.

      Народний депутат Ігор Мосійчук звернувся до українців з нагадуванням, що політичні репресії в Україні "стали можливі лише після окупації нашої країни совєцькою Росією". І війна на Донбасі є продовженням тієї ж російської окупаційної політики.

      Молимося за жертв політичних репресій, за рідних і близьких, які стали жертвами більшовицького терору. І найголовніше – за те, щоб ніколи не повторилося жахіття політрепресій! Царство Небесне і вічна пам'ять всім замордованим окупантами українцям!
      – закликав Мосійчук.

      Пам'ять жертв політичних репресій в Україні вшановується з 2007 року щорічно третьої неділі травня. Детально про День пам’яті жертв політичних репресій і що треба знати про терор – у матеріалі 24 каналу.

      Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній також висловився щодо Дня вшанування пам'яті жертв політичних репресій в Україні. Він нагадав про "трагічні події в історії України, які стали наслідком насильницького впровадження комуністичної ідеології, заснованої на почуттях ненависті до "класових ворогів".

      Сьогодні разом з вами молюся за душі сотень тисяч закатованих та постраждалих у ті жорстокі часи. Насильство проти людяності є злочином перед Богом та історією, воно не має строку давності та виправдання,
      – написав Епіфаній у Facebook.

       

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      Теги: Новини України Історія Петро Порошенко Володимир Гройсман Олександр Турчинов Ігор Мосійчук
      Джерело: 24 канал
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