Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, добавив, что в частности будет сокращено в пределах существующих бригад количество пехотных батальонов.

Как нарастить возможности ТрО?

Главнокомандующий отметил, что планируется существенно увеличить боевую способность бригад территориальной обороны. В планах усилить беспилотный состав. По словам Сырского, применять ТрО как элемент для наступательных операций – нецелесообразно, однако можно привлечь для других задач.

В обороне их возможности можно нарастить путем увеличения для них в несколько раз количества дронов различного назначения. Они будут иметь по два батальона беспилотных сил,
– озвучил главнокомандующий ВСУ.

Какие заявления сделал недавно Сырский?

  • Во время 32-го заседания "Рамштайн" главнокомандующий ВСУ озвучил, что Россия существенно нарастила свои силы на фронте, до 710 тысяч бойцов. Однако отметил и большие потери противника, из-за чего страна-агрессор не смогла сформировать новые дивизии, как планировала. Из 14 создала только 7.

  • Главнокомандующий ВСУ сообщил, что до конца 2025 года должно завершится формирование командования Киберсил ВСУ. Кроме того, перед органами военного управления он очертил ключевые задачи: стабилизировать обстановку на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечить пополнение для боевых подразделений, перейти отдельным бригадам ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей.

  • Сырский отметил, что поскольку Россия продолжает наступление, то надо укреплять украинское войско. Он подчеркнул важность мобилизации, рекрутинга, новых контрактах, качественной подготовке бойцов. Поэтому срок БЗВП увеличен до 51 дня.