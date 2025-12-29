Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, добавив, что в частности будет сокращено в пределах существующих бригад количество пехотных батальонов.
Как нарастить возможности ТрО?
Главнокомандующий отметил, что планируется существенно увеличить боевую способность бригад территориальной обороны. В планах усилить беспилотный состав. По словам Сырского, применять ТрО как элемент для наступательных операций – нецелесообразно, однако можно привлечь для других задач.
В обороне их возможности можно нарастить путем увеличения для них в несколько раз количества дронов различного назначения. Они будут иметь по два батальона беспилотных сил,
– озвучил главнокомандующий ВСУ.
Какие заявления сделал недавно Сырский?
Во время 32-го заседания "Рамштайн" главнокомандующий ВСУ озвучил, что Россия существенно нарастила свои силы на фронте, до 710 тысяч бойцов. Однако отметил и большие потери противника, из-за чего страна-агрессор не смогла сформировать новые дивизии, как планировала. Из 14 создала только 7.
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что до конца 2025 года должно завершится формирование командования Киберсил ВСУ. Кроме того, перед органами военного управления он очертил ключевые задачи: стабилизировать обстановку на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечить пополнение для боевых подразделений, перейти отдельным бригадам ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей.
Сырский отметил, что поскольку Россия продолжает наступление, то надо укреплять украинское войско. Он подчеркнул важность мобилизации, рекрутинга, новых контрактах, качественной подготовке бойцов. Поэтому срок БЗВП увеличен до 51 дня.