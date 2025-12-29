Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, додавши, що зокрема буде скорочена у межах існуючих бригад кількість піхотних батальйонів.

Дивіться також Після суспільного обурення Кузьмука звільнили з посади у Силах ТрО

Як наростити можливості ТрО?

Головнокомандувач наголосив, що планується суттєво збільшити бойову спроможність бригад територіальної оборони. В планах посилити безпілотний складник. Зі слів Сирського, застосовувати ТрО як елемент для наступальних операцій – недоцільно, однак можна залучити для інших завдань.

В обороні їхні можливості можна наростити шляхом збільшення для них в декілька разів кількості дронів різного призначення. Вони матимуть по два батальйони безпілотних сил,
– озвучив головнокомандувач ЗСУ.

Які заяви зробив нещодавно Сирський?

  • Під час 32-го засідання "Рамштайну" головнокомандувач ЗСУ озвучив, що Росія суттєво наростила свої сили на фронті, до 710 тисяч бійців. Однак наголосив і на великих втратах противника, через що країна-агресорка не змогла сформувати нові дивізії, як те планувала. З 14 створила лише 7.

  • Головнокомандувач ЗСУ повдомив, що до кінця 2025 року має завершитися формування командування Кіберсил ЗСУ. Крім того, перед органами військового управління він окреслив ключові завдання: стабілізувати обстановку на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечити поповнення для бойових підрозділів, перейти окремим бригадам ТрО на структуру з посиленим безпілотним складником.

  • Сирський наголосив, що оскільки Росія продовжує наступ, то треба зміцнювати українське військо. Він підкреслив на важливості мобілізації, рекрутингу, нових контрактах, якісній підготовці бійців. Тому термін БЗВП збільшений до 51 дня.