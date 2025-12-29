Эту информацию подтвердил в эксклюзивном интервью 24 Каналу главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, отметив, что российская армия сегодня действительно испытывает проблемы с личным составом.

России не удается сформировать новые дивизии

Ежесуточно противник теряет на поле боя ориентировочно тысячу человек. Силы обороны эффективно отрабатывают по оккупантам, обостряя России проблему с комплектованием своих бригад.

Это реально так. Враг планировал в этом году сформировать 14 новых дивизий, но получилось сделать только семь. Две дивизии морской пехоты состоят из одного полка. Остальные семь не сформированы, срок перенесен на следующий год,

– сообщил Сырский.

Поэтому, по его словам, Россия вынуждена была забирать личный состав этих дивизий и им комплектовать боевые части. Подытоживая, главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне имеют потери (погибшими) на определенных участках фронта в 6 – 8 раз больше в день, чем украинская армия.

Как Россия пытается пополнить войско?