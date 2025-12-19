Именно поэтому Владимир Путин осторожно ведет себя на переговорах и категорически не отвергает предложения администрации Дональда Трампа. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали ситуацию с привлечением человеческого ресурса в Россию и предположили, когда у Путина иссякнет важный источник для войны.

Что разоблачает критические проблемы российской армии?

Военный обозреватель Иван Тимочко сказал, что одна из критических проблем российской армии – живая сила. Каждый российский солдат для Кремля – расходный материал, но бесконечно черпать дешевый человеческий ресурс Владимир Путин не сможет.

Обратите внимание! Общие потери личного состава российской армии достигают около 1 194 520 военных. С начала полномасштабного вторжения Россия также потеряла 11 433 танка и 23 768 боевых бронированных машин.

Это уже видно по тем шагам, которые проводит Россия по скрытой мобилизации: круглогодичный призыв срочников, завуалированный под призыв резервистов всеобщая мобилизация, создание в других странах рекрутинговых центров, принуждение к службе заключенных и тому подобное.

Россияне воюют по принципу – нужен результат, а цена не имеет значения. Большое количество российских солдат идет в штурм с одним автоматом, даже без бронежилета. Это приводит к большему количеству потерь,

– сказал Тимочко.

По его словам, теоретически Россия могла бы провести масштабную мобилизацию, но на практике мобилизационные центры не справятся. Это приведет к коллапсу. Кроме этого, у противника не хватает офицеров, а также вооружения и транспорта для большого количества людей. Несмотря на то, что Кремль угрожает хоть завтра поставить в строй дополнительный миллион солдат, на самом деле это далеко не так, потому что есть ряд проблем.

Когда у Путина иссякнет важный ресурс для войны?

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что оккупантам удалось наладить обеспечение боеприпасами, однако в Кремле сталкиваются с другой, гораздо более серьезной проблемой.

Россия ведет войну при поддержке Северной Кореи и ряда союзников, которые помогают артиллерией и снарядами. Впрочем, даже эта помощь не способна закрыть главную потребность российской армии.

Они переформатируют экономику и наращивают военные расходы. В России – колоссальный бюджетный дефицит, огромная дыра, которую просто "зарисовывают". Фактически цифры придумывают,

– подчеркнул Андрющенко.

Пока противник имеет достаточно снаряжения, боеприпасов и патронов. Вероятно, такого уровня обеспечения хватит еще примерно на полгода – в этот период Россия сможет относительно стабильно удерживать фронт.

Важно! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в течение последних месяцев враг имел значительные потери. Однако противнику удалось увеличить численность своей группировки примерно до 710 тысяч военных.

Зато все более острыми становятся проблемы с человеческим ресурсом. Это заметно по масштабам мобилизации: если раньше вербовка происходила в пределах городов, впоследствии – сел, то сейчас людей ищут по всему региону. Мужчин массово привлекают на оккупированных территориях и уже не перевозят в Москву или другие города. Кроме того, растет количество случаев СЗЧ.

Именно поэтому Кремль ведет себя осторожно на переговорах и не спешит выходить из них. В Москве осознают, что не могут позволить себе резко "хлопнуть дверью" в диалоге с Дональдом Трампом,

– подчеркнул Андрющенко.

По его словам, Россия и в дальнейшем будет пытаться затягивать переговорный процесс – как с Украиной, так и с администрацией Трампа – чтобы выиграть время и попытаться решить внутренние проблемы, которые все больше дают о себе знать.

Как Кремль избегает всеобщей мобилизации?

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что враг уже начинает испытывать серьезные трудности с мобилизационным ресурсом, ведь потери России в войне против Украины чрезвычайно высоки.

Ежедневные потери российской армии составляют в среднем от 1000 до 1200 военных. В месячном измерении это около 30 – 33 тысяч человек, что эквивалентно потере примерно трех полноценных корпусов.

Владимир Путин пытается скрыть реальные проблемы с комплектованием армии. При этом Россия до сих пор не решается на открытую всеобщую мобилизацию, ограничиваясь скрытыми методами вербовки. Однако даже эти меры уже не позволяют набирать необходимое количество личного состава. В частности, неслучайно в России ввели призыв в течение всего года, а не только в традиционные весенний и осенний периоды,

– отметил Маломуж.

Кроме того, в России усиливается давление на отдельные группы населения – людей с долгами, проблемами с законом, а также на иностранцев, которые нелегально находятся в стране. Именно таким образом власти пытаются пополнять ряды армии, объяснил генерал.

Еще одной серьезной проблемой для Кремля являются военные, которым удалось отслужить контракт и вернуться в Россию. Они делятся с окружением реальными рассказами о ситуации на фронте, разрушая миф о легких деньгах и высоких шансах выжить.

Именно поэтому власть избегает массовой мобилизации, ведь общественные настроения в таком случае были бы крайне негативными. "Нам нужно усиливать информационно-агитационную составляющую, чтобы российское население осознало: перспектив в этой войне нет, а мобилизация – это дорога в один конец", – подытожил Николай Маломуж.

