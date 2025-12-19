Саме тому Володимир Путін обережно поводиться на переговорах й категорично не відкидає пропозиції адміністрації Дональда Трампа. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували ситуацію із залученням людського ресурсу до Росії та припустили, коли у Путіна вичерпається важливе джерело для війни.

Що викриває критичні проблеми російської армії?

Військовий оглядач Іван Тимочко сказав, що одна з критичних проблем російської армії – жива сила. Кожен російський солдат для Кремля – розхідний матеріал, але нескінченно черпати дешевий людський ресурс Володимир Путін не зможе.

Зверніть увагу! Загальні втрати особового складу російської армії сягають близько 1 194 520 військових. Від початку повномасштабного вторгнення Росія також втратила 11 433 танки та 23 768 бойових броньованих машин.

Це вже видно по тих кроках, які проводить Росія щодо прихованої мобілізації: цілорічний призов строковиків, завуальована під призов резервістів загальна мобілізація, створення в інших країнах рекрутингових центрів, примус до служби в'язнів тощо.

Росіяни воюють за принципом – потрібний результат, а ціна немає значення. Велика кількість російських солдатів йде у штурм з одним автоматом, навіть без бронежилета. Це призводить до більшої кількості втрат,

– мовив Тимочко.

За його словами, теоретично Росія могла б провести масштабну мобілізацію, але на практиці мобілізаційні центри не впораються. Це призведе до колапсу. Крім цього, у противника не вистачає офіцерів, а також озброєння та транспорту для великої кількості людей. Попри те, що Кремль погрожує хоч завтра поставити у стрій додатковий мільйон солдатів, насправді це далеко не так, бо є низка проблем.

Коли у Путіна вичерпається важливий ресурс для війни?

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що окупантам вдалося налагодити забезпечення боєприпасами, проте в Кремлі стикаються з іншою, набагато серйознішою проблемою.

Росія веде війну за підтримки Північної Кореї та низки союзників, які допомагають артилерією й снарядами. Втім навіть ця допомога не здатна закрити головну потребу російської армії.

Вони переформатовують економіку й нарощують військові витрати. У Росії – колосальний бюджетний дефіцит, величезна дірка, яку просто "замальовують". Фактично цифри вигадують,

– наголосив Андрющенко.

Поки що противник має достатньо спорядження, боєприпасів і патронів. Ймовірно, такого рівня забезпечення вистачить ще приблизно на пів року – у цей період Росія зможе відносно стабільно утримувати фронт.

Важливо! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що впродовж останніх місяців ворог мав значні втрати. Проте противнику вдалося збільшити чисельність свого угруповання приблизно до 710 тисяч військових.

Натомість дедалі гострішими стають проблеми з людським ресурсом. Це помітно за масштабами мобілізації: якщо раніше вербування відбувалося в межах міст, згодом – сіл, то нині людей шукають по всьому регіону. Чоловіків масово залучають на окупованих територіях і вже не перевозять до Москви чи інших міст. Окрім того, зростає кількість випадків СЗЧ.

Саме тому Кремль поводиться обережно на переговорах і не поспішає виходити з них. У Москві усвідомлюють, що не можуть дозволити собі різко "грюкнути дверима" у діалозі з Дональдом Трампом,

– підкреслив Андрющенко.

За його словами, Росія й надалі намагатиметься затягувати переговорний процес – як з Україною, так і з адміністрацією Трампа – щоб виграти час і спробувати розв’язати внутрішні проблеми, які дедалі більше дають про себе знати.

Як Кремль уникає загальної мобілізації?

Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зазначив, що ворог уже починає відчувати серйозні труднощі з мобілізаційним ресурсом, адже втрати Росії у війні проти України надзвичайно високі.

Щоденні втрати російської армії становлять у середньому від 1000 до 1200 військових. У місячному вимірі це близько 30 – 33 тисяч осіб, що еквівалентно втраті приблизно трьох повноцінних корпусів.

Володимир Путін намагається приховати реальні проблеми з комплектуванням армії. При цьому Росія досі не наважується на відкриту загальну мобілізацію, обмежуючись прихованими методами вербування. Однак навіть ці заходи вже не дозволяють набирати необхідну кількість особового складу. Зокрема, невипадково в Росії запровадили призов упродовж усього року, а не лише у традиційні весняний і осінній періоди,

– зазначив Маломуж.

Крім того, у Росії посилюється тиск на окремі групи населення – людей із боргами, проблемами із законом, а також на іноземців, які нелегально перебувають у країні. Саме таким чином влада намагається поповнювати лави армії, пояснив генерал.

Ще однією серйозною проблемою для Кремля є військові, яким вдалося відслужити контракт і повернутися до Росії. Вони діляться з оточенням реальними розповідями про ситуацію на фронті, руйнуючи міф про легкі гроші та високі шанси вижити.

Саме через це влада уникає масової мобілізації, адже суспільні настрої в такому разі були б вкрай негативними. "Нам потрібно посилювати інформаційно-агітаційний складник, щоб російське населення усвідомило: перспектив у цій війні немає, а мобілізація – це дорога в один кінець", – підсумував Микола Маломуж.

