У зборах резервістів немає нічого незвичного. Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив 24 Каналу, що такі збори відбуваються постійно з певних причин.
"Це інформаційний сигнал, який він закладав, на жаль, не без допомоги російської дезінформаційної інфраструктури. Понесли як в Україну, так і на Захід. Насправді нічого незвичного немає. Там збори відбуваються постійно", – сказав він.
Як Росія вербує резервістів?
Андрій Коваленко зазначив, що на таких зборах резервістів намагаються завербувати особовий склад на укладання контрактів. Їх пропонують як призовникам, так і резервістам. Адже втрати російської армії великі.
Розглядаються будь-які способи поповнення лав. Призов, резервісти, найманці – усе це комплексний процес. Паралельно з цим у майбутньому може бути подана картинка, скільки цих резервістів є у Росії для того, щоб залякувати країни Балтії і так далі. Зараз я не розглядав би це у якийсь іншій парадигмі,
– вважає очільник ЦПД.
Мобілізація у Росії: останні новини
Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів, де Кремль "нашкрібає" мобілізованих. Росії стає все важче набирати людей на війну, тому вони йдуть на різні кроки, щоб поповнювати втрати. Наприклад, оголосили цілорічний призов, а раніше він діяв весною та восени. У такий спосіб вербують населення на контракти. Зокрема, боржників, тих, у кого правопорушення, зеків, заробітчан і так далі.
Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко пояснив, як росіяни набирають у військо чоловіків з окупованих територій. Ворог робить це повільно й обережно. Окупаційна влада боїться нелояльних мобілізованих серед українців, того, що частина з них може стати загрозою всередині російської армії. Тому запустити мобілізаційні процеси "на повну швидкість" не вдається.
Редактор "Медіазони" Дмитро Трещанін відповів, чому в Росії поменшало в'язнів в армії. Річ у тім, що навіть ув'язнені знають про стан справ у російській армії. Зокрема, до них доходить інформація, що після підписання контракту, родина бійця зовсім скоро отримує "похоронку".