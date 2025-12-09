Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що Росія фактично має втрати на рівні 1000 – 1200 особового складу упродовж доби. За місяць це – 30 – 33 тисячі, що дорівнює приблизно трьом корпусам.

Як Росія намагається набирати людей на війну?

Як наголосив Маломуж, Путін старається приховати проблеми з набором до армії. При цьому Росія досі не пішла на відкриту мобілізацію. Там продовжують приховано вербувати людей на війну. Але схоже на те, що і так вже не вдається назбирувати достатню кількість людей. Не дарма там ввели призов упродовж всього року, а не лише навесні та восени.

Також там тиснуть на окремі категорії населення, які мають борги; проблеми із законом; на іноземців, які нелегально там перебувають і так далі. У такий спосіб вони намагаються набирати людей,

– сказав Маломуж.

Інша проблема – окупанти, яким таки вдається відслужити контракт та повернутися назад в Росію. Вони розповідають іншим про те, що насправді відбувається на фронті. Що шанс заробити гроші і повернутися живим – не такий і великий.

Через це там і не допускають вже масової мобілізації, бо настрої тоді будуть вкрай негативними. Нам потрібно посилювати цю агітаційну та пропагандистську складову, щоб російське населення побачило, що перспектив на війні немає, а їхня мобілізація – дорога в один кінець,

– сказав Маломуж.

