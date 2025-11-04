Про це пише 24 Канал з посиланням на російське видання "Медуза".

Дивіться також Виконують "серйозне завдання": росіяни хизуються новими машинами для вбивства, пілоти в захваті

Що передбачає новий закон про призов у Росії?

Закон про "вічний" призов в армію починає діяти в Росії. Так з 1 січня по 31 грудня триватиме залучення росіян призивного віку до війська. При цьому відправлятимуть до місця служби як і раніше – двічі на рік. Ці дати визначені – з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.