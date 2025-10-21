Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, резерв у Росії, звісно, ще є. Але він починає вичерпуватися. Крім того, тиснуть економічні проблеми. Одноразові виплати в деяких регіонах вже зменшуються.

Що відомо про мобілізацію в Росії?

Як наголосив Кузан, за деякими даними, Росія ще зможе набирати 30 – 35 тисяч особового складу до кінця цього року. Цієї кількості достатньо, щоб вони могли підтримувати теперішній темп наступальних дій.

Однак у такий спосіб вони не зможуть збільшити концентрацію військо хоча б на якомусь з напрямків. Тому там пішли на безпрецедентний крок.

Там фактично оголосили безстроковий річний призов на строкову службу. Це вже і є та прихована мобілізація, яку Путін не хотів допустити. При таких темпах вони зможуть підтримувати наступальний темп по всьому фронту. Але до кардинальних змін це не призведе. Якщо вони не зможуть в один момент поповнити фронт на 200 тисяч окупантів, як це було восени 2022 року, то успіху якогось вони не отримають,

– сказав Кузан.

Мобілізація в Росії: коротко