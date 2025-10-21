Українські військові знищили російський морський безекіпажний катер у територіальних водах України. Операція була проведена завдяки злагодженим діям ВМС ЗСУ та Головного управління розвідки.

Вночі 17 жовтня російські війська збили власний літак над окупованим Кримом під час роботи протиповітряної оборони. У ВМС зазначили, що це був Су-30СМ.