Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері "Апострофа".

Як росіяни збили власний літак?

За словами Дмитра Плетенчука, зараз у Криму збирають всю інформацію про авіакатастрофу.

Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває,

– наголосив речник ВМС.

Він також зазначив, що після нічної атаки безпілотників на півострів там почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян.

Що відомо про нічну атаку на Крим?

Ніч проти 17 жовтня в тимчасово окупованому Криму видалася неспокійною. Вибухи в регіоні почали лунати орієнтовно о 02:40.

Згодом стало відомо, що в селищі Гвардійське спалахнула нафтобаза. За словами місцевих жителів, вогонь і дим видно за багато кілометрів.

Крім нафтобази, у Гвардійському також розташований російський військовий аеродром.