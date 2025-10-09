У Липецькій області Росії сталася аварія військового літака МіГ-31, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". За попередніми даними, екіпаж літака встиг катапультуватися. Інцидент трапився під час виконання планового польоту. Наразі причини аварії не уточнюються.