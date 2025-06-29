Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-канал "КіберБорошно".

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На знімках видно сліди детонації

На супутникових знімках від 29 червня видно, що атака на аеродром "Маринівка" пройшла успішно і, як повідомляли в СБУ, дійсно повністю знищено 2 літаки, ще 2 — пошкоджено.

На одному з місць літаків видно сліди ймовірної детонації підвісного озброєння – на зображенні цей момент позначено жовтим кольором,

– додали осінтери.

Зазначається, що знімки від 25 червня, за два дні до атаки, підтверджують, що тоді на тому місці базувалася група літаків.

Наслідки атаки на "Маринівку" / Фото "КіберБорошна"

Нагадаємо, що атака була здійснена далекобійними дронами.

"Тобто йдеться про досить продуману операцію, коли ворожі машини не встигли піднятися у повітря і їх вдалося дістати "на землі"", – зауважили у Defense Express.

Там додали, що результати ураження пояснюють скиглення росіян про "багатомільярдні втрати, які можна і треба було уникнути".