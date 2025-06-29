Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на джерела, передає 24 Канал. Зазначимо, що цей об'єкт уже не вперше опинився під ударом дронів.

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Що відомо про атаку на аеродром

Згідно з оприлюдненою інформацією, ще уночі у середу, 25 червня, місцеві чули вибухи в районі військового аеродрому. Утім, попри відповідні повідомлення, точної інформації чи підтверджень атаки на той момент не опубліковували.

Наразі джерела росЗМІ у міністерстві у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих підтвердили, що нібито українські БпЛА атакували військовий аеродром "Кущевська".

До слова, у травні 2024 року СБУ спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ вже атакували цей аеродром. На цьому летовищі були десятки літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Також дрони атакували аеродром "Кущевська" наприкінці квітня 2024 року. Тоді знищили склад з універсальними модульними плануючими комплектами. Їх ворог міг використовувати для перетворення звичайних бомб на керовані.