Росіяни втратили чотири літаки Су-34, а також гелікоптери Мі-8, Мі-26, Мі-28. Також було уражено самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1". Авіаційний експерт Костянтин Криволап у розмові з 24 Каналом оцінив наслідки для російської авіації ударів українських сил.

Важливо СБУ вдарила по аеродрому "Кіровське" у Криму: знищено ворожий "Панцир-С1" та три гелікоптери

Які наслідки атак по російських аеродромах

Криволап розповів, що раніше Україна кілька разів атакувала аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Після цього саме аеродром "Маринівка" у Волгоградській області став для росіян головним щодо базування бомбардувальників Су-34, які з КАБами штурмують українську лінію боєзіткнення.

Щодо кількості Су-34 у росіян – було 100, стало 96. Однак це не катастрофічна втрата для них. Проте у ворога є розуміння, якщо він розміщує тут літаки, то вони будуть уражені. Тому це буде змушувати його відбігати ще на більшу відстань,

– пояснив він.

Аеродром "Маринівка" розташована на відстані 500 – 600 кілометрів від лінії боєзіткнення. Якщо раніше Су-34 літав зі відстані 100 – 150 кілометрів, то зараз – понад 600 кілометрів. Відповідно, за словами авіаексперта, кількість літаковилітів зменшиться, так само як і кількість КАБів, які росіяни здатні логістично забезпечити, щоб бомбити українську територію.

Така саме ситуація з аеродромом "Кіровське" у Криму. Там ще з часів Радянського Союзу був розташований філіал Московського льотно-випробувального інституту імені Чкалова, де займалися переважно питаннями, пов'язаними з морською авіацією, виявленням цілей, підводних човнів тощо. Тому там розміщена, як зауважив Криволап, доволі потужна інфраструктура.

Таких аеродромів окупованому Криму є три: "Джанкой", "Бельбек" і "Кіровське". У "Кіровському" також були розміщені розвідувальні літаки Су-24МР, і хоча, на думку авіаексперта, вони вже не дуже ефективні, але все одно щось ще можуть. Також там базувався підрозділ, який запускав БпЛА-розвідники по українській території.

Це серйозний технічний, експлуатаційний та навіть науково-дослідний аеродром. Україна його атакувала вже три рази, і завжди внаслідок ударів там були вибухи, пожежі, пошкоджені об'єкти. А цього разу, імовірно, знищили "Панцир-С1",

– підкреслив Костянтин Криволап.

Це, за його словами, наша стратегія – відганяти далі ворога, щоб він не відчував себе в безпеці і перебував в напруженому стані.

Зазначимо, що в ніч на 27 червня ССО ЗСУ і СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України здійснили атаку далекобійними ударними дронами по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області Росії. Внаслідок атаки було ліквідовано 4 літаки Су-34 та місце, де проходить обслуговування та ремонт бойових літаків.

Проти ночі 28 червня СБУ реалізувала операцію в окупованому Криму з завдання ударів безпілотниками по військовому аеродрому "Кіровське". Через атаку противник втратив багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також комплекс "Панцир-С1".