Россияне потеряли четыре самолета Су-34, а также вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28. Также был поражен самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Авиационный эксперт Константин Криволап в разговоре с 24 Каналом оценил последствия для российской авиации ударов украинских сил.

Важно СБУ ударила по аэродрому "Кировское" в Крыму: уничтожен вражеский "Панцирь-С1" и три вертолета

Какие последствия атак по российским аэродромам

Криволап рассказал, что ранее Украина несколько раз атаковала аэродром "Морозовск" в Ростовской области. После этого именно аэродром "Мариновка" в Волгоградской области стал для россиян главным по базированию бомбардировщиков Су-34, которые с КАБами штурмуют украинскую линию боестолкновения.

По количеству Су-34 у россиян – было 100, стало 96. Однако это не катастрофическая потеря для них. Но у врага есть понимание, если он размещает здесь самолеты, то они будут поражены. Поэтому это будет заставлять его отбегать еще на большее расстояние,

– объяснил он.

Аэродром "Мариновка" расположена на расстоянии 500 – 600 километров от линии боестолкновения. Если раньше Су-34 летал с расстояния 100 – 150 километров, то сейчас – более 600 километров. Соответственно, по словам авиаэксперта, количество самолетовылетов уменьшится, так же как и количество КАБов, которые россияне способны логистически обеспечить, чтобы бомбить украинскую территорию.

Такая же ситуация с аэродромом "Кировское" в Крыму. Там еще со времен Советского Союза был расположен филиал Московского летно-испытательного института имени Чкалова, где занимались преимущественно вопросами, связанными с морской авиацией, обнаружением целей, подводных лодок и тому подобное. Поэтому там размещена, как заметил Криволап, довольно мощная инфраструктура.

Таких аэродромов в оккупированном Крыму есть три: "Джанкой", "Бельбек" и "Кировское". В "Кировском" также были размещены разведывательные самолеты Су-24МР, и хотя, по мнению авиаэксперта, они уже не очень эффективны, но все равно что-то еще могут. Также там базировалось подразделение, которое запускало БПЛА-разведчики по украинской территории.

Это серьезный технический, эксплуатационный и даже научно-исследовательский аэродром. Украина его атаковала уже три раза, и всегда в результате ударов там были взрывы, пожары, поврежденные объекты. А на этот раз, вероятно, уничтожили "Панцирь-С1",

– подчеркнул Константин Криволап.

Это, по его словам, наша стратегия – отгонять дальше врага, чтобы он не чувствовал себя в безопасности и находился в напряженном состоянии.

Отметим, что в ночь на 27 июня ССО ВСУ и СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины осуществили атаку дальнобойными ударными дронами по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области России. В результате атаки было ликвидировано 4 самолета Су-34 и место, где проходит обслуживание и ремонт боевых самолетов.

В ночь на 28 июня СБУ реализовала операцию в оккупированном Крыму по нанесению ударов беспилотниками по военному аэродрому "Кировское". Из-за атаки противник потерял многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также комплекс "Панцирь-С1".