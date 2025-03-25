Оккупанты утверждают, что "Панцирь-СМ-СВ" якобы может уничтожать гиперзвуковые и баллистические воздушные цели, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что особенного в новой версии российского "Панциря"

На опубликованном фото – "Панцирь-СМ-СВ", который расположен в глубоком тылу. Об этом свидетельствует то, что он не оборудован защитой от ударных БПЛА и FPV-дронов.

Новая версия "Панциря", которым хвастаются россияне / Фото соцсети

Россияне утверждают, что "Панцирь-СМ-СВ" имеет суперсвойства. В частности, дальность обнаружения радаром составляет 75 километров. Для сравнения, у обычного "Панцирь-С1", эта цифра колеблется в пределах 36 километров.

Враг убеждает, что новая версия ракетного комплекса имеет максимальную дальность поражения ракетами 40 километров тогда, как у "Панцирь-С1" она вдвое меньше.

Противник говорит, что "Панцирь-СМ-СВ" способен сбивать воздушные цели на скорости 2 километров в секунду, а его предшественник мог поражать цели на скорости 1 километр в секунду.

Тип ракет в "Панцирь-СМ-СВ" не разглашается. Вероятно, это малоизвестная ракета 57ЭБМ-Е. Предварительно, она не оборудована боевой частью, а уничтожать цели должна своей кинетической энергией.

Размещен "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси серии ГМ-5970, вместо "КамАЗа" как в его прошлой версии "Панцирь-СМ". Шасси ГМ-5970 является достаточно "популярным", ведь на нем уже существуют такие зенитно-ракетные комплексы как: "Тор", "Бук" и "Тунгуска", фактически глубокой модернизацией которой является "Панцирь-СМ-СВ".