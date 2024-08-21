Новейший комплекс оснащен улучшенными радарами, системой наведения и гиперзвуковыми ракетами. Благодаря гусеничной платформе он способен эффективно передвигаться по сложной местности и выполнять боевые задачи.

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Что известно о "Панцирь-СМ-СВ"

Разработка Панцирь-СМ-СВ началась после того, как колесная версия Панцирь-СМ не заинтересовала российских военных. Причиной для создания этой версии, вероятно, стали недостатки предыдущей модели, которая имела проблемы с проходимостью и склонность к опрокидыванию из-за высокого центра массы.

Какие характеристики у "Панцирь-СМ-СВ":

благодаря гусеничной платформе "Панцирь-СМ-СВ" способен передвигаться по сложным местностям и сопровождать воинские подразделения в боевых условиях;

комплекс оснащен пушками и ракетами с улучшенными характеристиками. Новые гиперзвуковые ракеты позволяют сбивать скоростные и маневренные цели;

по сравнению с предыдущими версиями дальность поражения целей была удвоена, что делает систему более эффективной против современных угроз;

обновленная система радаров и наведения позволяет более эффективно отслеживать и уничтожать цели на больших расстояниях и высотах;

"Панцирь-СМ-СВ" может защищать как стационарные объекты, так и мобильные группировки войск, выполняя задачи в условиях активных боевых действий.

Комплекс получил новую оптико-прицельную станцию, а дальность поражения целей увеличили с 20 до 40 км благодаря введению новой "гиперзвуковой" зенитной ракеты, которая якобы может сбивать не только баллистические, но и гиперзвуковые ракеты.