Россияне громко заявляют о своих "аналоговнетных" разработках, большинство из которых потом не удается реализовать, сказал 24 Каналу главный редактор Defense Express Олег Катков. Подобная история может повториться с новым дроном.

Смотрите также Действительно ли производили С-300 и "Бук" на заводе сельхозтехники, что горел под Москвой

Очередная "аналоговнетная" разработка

Вооружение, которое демонстрируется на российских выставках, не всегда работает. Вспомним, в 2023 году, например, было продемонстрировано более простое изделие под названием "Зубило". Это такой наземный беспилотный бронетранспортер, который уже якобы должен был поехать на фронт. В реальности он до сих пор находится на стадии испытания.

Возможно, "Мотылек" это лишь концепт, образец, опытный прототип на ранних стадиях производства. Неизвестно, сколько времени пройдет до того, как он начнет летать, тем более с такой нагрузкой. К тому же не менее важно, заинтересует ли он российское минобороны,

– сказал Катков.

Условно говоря, этот дрон с аккумуляторами может поднять 250 килограммов. Однако время в воздухе может составлять около 2 минут. Факт поднятия груза есть, но вряд ли за это время удастся выполнить боевую задачу. С меньшим весом он может больше времени находиться в воздухе, но тогда не подойдет ФАБ-250 и надо придумывать чем его вооружить.

Разработчики говорят, что на этом аппарате используются асинхронные двигатели мощностью 60 киловатт. Однако они также признают, что для производства этого беспилотника используются не только российские, но и импортные комплектующие такод, в частности аккумуляторы и контроллеры.

В этой парадигме сложно оценивать, поэтому надо дождаться, когда сами россияне выйдут хотя бы из стадии декларирования своих "аналоговнетных" разработок на что-то конкретное,

– добавил главный редактор Defense Express.

К тому же надо разделять то, что россияне говорят и то, что есть на самом деле. Кстати, на "Армии 2024" была показана еще разработка, которую россияне преподнесли как беспилотная САУ. В итоге это беспилотный трактор, а пушку в нем наводит человек.