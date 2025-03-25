Окупанти стверджують, що "Панцирь-СМ-СВ" начебто може знищувати гіперзвукові та балістичні повітряні цілі, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Що особливого у новій версії російського "Панциря"

На опублікованому фото – "Панцирь-СМ-СВ", який розташований у глибокому тилу. Про це свідчить те, що він не обладнаний захистом від ударних БПЛА та FPV-дронів.

Нова версія "Панциря", яким хизуються росіяни / Фото соцмережі

Росіяни стверджують, що "Панцирь-СМ-СВ" має супервластивості. Зокрема, дальність виявлення радаром становить 75 кілометрів. Для порівняння, у звичайного "Панцирь-С1", ця цифра коливається у межах 36 кілометрів.

Ворог переконує, що нова версія ракетного комплексу має максимальну дальність ураження ракетами 40 кілометрів тоді, як у "Панцирь-С1" вона удвічі менша.

Противник каже, що "Панцирь-СМ-СВ" здатен збивати повітряні цілі на швидкості 2 кілометрів за секунду, а його попередник міг вражати цілі на швидкості 1 кілометр за секунду.

Тип ракет у "Панцирь-СМ-СВ" не розголошується. Ймовірно, це маловідома ракета 57ЭБМ-Е. Попередньо, вона не обладнана бойовою частиною, а знищувати цілі має своєю кінетичною енергією.

Розміщений "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничному шасі серії ГМ-5970, замість "КамАЗа" як у його минулій версії "Панцирь-СМ". Шасі ГМ-5970 є досить "популярним", адже на ньому вже існують такі зенітно-ракетні комплекси як: "Тор", "Бук" та "Тунгуска", фактично глибокою модернізацією якої є "Панцирь-СМ-СВ".