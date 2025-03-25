Як пише видання Defense Express, аварія сталася внаслідок унікальної поломки у двигуні двигуні F100-PW-220. Цікавим моментом є те, що персонал авіабази навіть, якби захотів, то не зміг би виявити пошкодження, оскільки воно відбулося у "сліпій зоні" силової установки, передає 24 Канал.

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Як США втратили винищувач за 109 секунд польоту

Розслідування показало, що винищувач F-16C упав приблизно через 109 секунд після зльоту. Причиною тому стало те, що у двигуні буквально відірвалась лопатка вентилятора. Йдеться про "змінну лопатку статора", відрив якої викликав катастрофічне пошкодження двигуна на малій висоті без можливості відновлення.

Після того, як лопатка відірвалася, а двигун заглох, пілот ще 40 секунд намагався врятувати ситуацію, але, зрештою, був змушений катапультуватися з висоти лише 305 метрів.

Саме у цьому випадку відрив лопатки двигуна під час польоту передбачити було не можна.

Як пояснюють експерти, двигун F100-PW-220 має 13 відсіків, із яких авіатехніки безпосередньо на аеродромах можуть перевірити лише 12.

Огляд цих відсіків відбувається через кожні 100 годин польотів із використанням спеціальних камерних телескопів. Втім, нюанс полягає у тому, що для такого огляду доступні відсіки 1 – 4 та 6 – 13, а от якраз ступінь 5 опинилась у "сліпій зоні", і саме там відбувся відрив лопатки.

П'ята ступінь двигуна F100-PW-220, де відбувся відрив лопатки, / Фото US Air Force

Оглянути лопатку 5 в умовах будь-якої авіабази по суті неможливо. Перевірити цей елемент двигуна F100-PW-220 можна лише під час технічного обслуговування на авіабазі "Тінклер" в Оклахомі, де такі силові установки взагалі повністю розбирають на усі елементи. Такий рівень обслуговування називається "складським". "Складське" обслуговування двигуна втраченого F-16C відбувалось аж у 2016 році. Через це комісія, яка розслідувала аварію, постановила, що причину відриву лопатки та падіння літака встановити неможливо.