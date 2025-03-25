Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в етері 24 Каналу розповів, що вертоліт Ка-52 коштує 16 мільйонів доларів.

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Скільки Ка-52 залишилось у ворога?

Нарожний наголосив, що справа не у вартості цієї авіаційної техніки, а в її обмеженій кількості. На початку широкомасштабного вторгнення таких гелікоптерів у Росії було до 100 одиниць, противник вже втратив орієнтовно 30.

Кожен втрачений противником Ка-52 – це величезний удар по можливостях повітряних сил Росії,

– зауважив Нарожний.

Для України Ка-52 – це суттєва загроза, оскільки ці вертольоти, зі слів військового експерта, можуть нести протитанкові та некеровані ракети, а також інший чималий спектр озброєння.

Аплодуємо ССО, які вочевидь займалися тим, що шукали ці вертольоти, і ракетним військам та артилерії, які завдали цей удар,

– озвучив Нарожний.

Нагадаємо, що раніше в ССО зазначили, що Ка-52 – ударний вертоліт, який Росія використовує для розвідки та атак на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 противник застосовує для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

Чотири вертольоти були знищені ракетними ударами в тил ворога в Бєдгородській області, де росіяни створили майданчик для підскоку авіації – замасковану позицію задля швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.