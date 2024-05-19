Про це повідомили джерела 24 Каналу. Спонсором "вибухової ночі" стала Служба безпеки України.
Дивіться також Курс на довгу війну та баланс між "вежами Кремля": для чого Путіну Бєлоусов і що буде з Шойгу
Удар по російському аеродрому
В ніч на 19 травня безпілотники Служби безпеки спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали по російському аеродрому Кущевська. Вночі росіяни скаржилися на масові вибухи у цьому районі, а також писали про пожежу. Один з окупантів навіть плакався, що "взорвали кущовку нашу".
Відомо, що на аеродромі, що став ціллю СБУ, розміщувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Йдеться про такі борти, як Су-34, Су-25, Су-27 та МіГ-29.
Зауважимо, що це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром Кущевська за останні три тижні. Тоді там було уражено кілька літаків.
Нічні атаки на окупантів
- Окрім російського аеродрому, СБУ вночі вразили й Слов'янський НПЗ. Керівництво об'єкта заявило, що завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки. Варто зазначити, що Слов'янський НПЗ також нещодавно був під ударом дронів – тоді було влучання ректифікаційну та атмосферну колони.
- Також вночі попрацювало й ГУР – розвідка вдарила 3 дронами по Виборській нафтобазі у Ленінградській області. Відомо про ураження вертикальних резервуарів з паливом на вказаному об'єкті. Повідомляється, що внаслідок атаки було знищено три резервуари з пальним.
- Не обійшлося 19 травня й без знищення Чорноморського флоту. У Генштабі зранку повідомили, що Військово-морські сили вдарили по російському тральнику "Ковровець". Це корабель спеціалізується на пошуку, виявленні та знищенні морських мін. Росіяни спустили його на воду 50 років тому – у 1974 році.