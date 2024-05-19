Про це повідомили джерела 24 Каналу. Спонсором "вибухової ночі" стала Служба безпеки України.

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Удар по російському аеродрому

В ніч на 19 травня безпілотники Служби безпеки спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали по російському аеродрому Кущевська. Вночі росіяни скаржилися на масові вибухи у цьому районі, а також писали про пожежу. Один з окупантів навіть плакався, що "взорвали кущовку нашу".

Відомо, що на аеродромі, що став ціллю СБУ, розміщувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Йдеться про такі борти, як Су-34, Су-25, Су-27 та МіГ-29.

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Зауважимо, що це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром Кущевська за останні три тижні. Тоді там було уражено кілька літаків.

Нічні атаки на окупантів