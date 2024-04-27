Військовий аеродром "Кущівська" розташований у Краснодарському краї. У ніч на 27 квітня він зазнав удару з боку безпілотників. За попередніми даними, знищено склад з УМПК, за допомогою яких ворог перетворює звичайні бомби на керовані.
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Атака на аеродром "Кущівська" та її наслідки
Відомо, з-поміж іншого, що на летовищі базувалися фронтові бомбардувальники Су-34 противника. Загалом авіабаза розташована за понад 250 кілометрів від російсько-української лінії фронту.
Опубліковані кадри засвідчують руйнування складу УМПК та пошкодження будівлі пункту управління польотами. На відео також видно літаки Су-34, що вказує про можливість їхнього ураження, однак достовірної інформації про це немає.
Чи уражені саме літаки – невідомо, але на відео чути, як працюють реактивні двигуни. Можливо ворог ухвалив рішення перебазувати машини,
– наголошують аналітики.
Супутникові знімки ESA підтверджують присутність літаків Су-34 на аеродромі до моменту атаки. Попри хмарність, яка ускладнює отримання нових зображень, радіолокаційні дані вказують на наявність техніки на майданчику.
Експерти пишуть про успішне ураження російського складу / Зображення з матеріалу Defence express
Наслідки удару по базі "Кущівська" в Краснодарському краї: дивіться відео з телеграм-каналів
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Неспокійна ніч для російських окупантів
- Паралельно з атакою на "Кущівську" дрони завдали удару по нафтопереробному заводі у Слов'янську-на-Кубані, що призвело до часткового припинення його роботи.
- Джерела 24 Каналу наголошують, що саме Служба безпеки України стоїть за атакою на військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краї Росії.
- У Кремлі заявляють про "збиття 66 беспілотників"над Кубанню у ніч проти 27 квітня. Також у міноборони Росії стверджують, що ще "два безпілотники вони знищили" над Кримом.