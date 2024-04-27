У телеграм-каналах місцеві мешканці написали, що на військовому аеродромі на околицях станиці Кущевська Краснодарського краю спалахнула пожежа. Російська влада традиційного говорить про "збиті" безпілотники, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку на аеродром у Краснодарському краї

Військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю спалахнув після атаки БпЛА,

– написали в телеграм-каналах з посланням на місцевих мешканців.

На опублікованих скриншотах росіяни писали про пожежу:

"я живу неподалік містечка. На аеродромі пожежа, приїхала пожежна";

"щось на аеродром";

"аеродром горить".

"Гагаріна закрили".

Одна з росіянок написала, що їй "страшно" та захотіла, щоб це все "завершилось".



Росіяни писали про атаку на аеродром / Скриншот

Вдосвіта 27 квітня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що нібито росіяни "подавили" понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. До речі, військовий аеродром розміщений на околиці станиці Кущівська у Краснодарському краї.

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Яких пошкоджень міг зазнати аеродром

У телеграм-каналі ASTRA написали з посиланням на джерела в екстрених службах регіону, що внаслідок атаки на військовий аеродром пошкоджено літаки. Станом на ранок 27 квітня їхня кількість та ступінь пошкоджень встановлюється.

Також там оприлюднили відео, ймовірно, з аеродрому. З кадрів помітно, що прилетіло окупантам добряче. Проте телеграм-канал не міг підтвердити правдивість відео.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що військовий аеродром, розташований на околиці станиці Кущевська в Краснодарському краї вночі проти 27 квітня приймав "кару небесну".

Пролунало декілька потужних вибухів, підняли гвинтокрили та з землі намагались збити. Збивали у підсумку територією аеродрому. Після "горєл камиш" на аеродром поїхали швидкі, під'їзди в напряму було перекрито військовими,

– заявив радник мера.

Він додав, що не НПЗ єдиними.

Згодом російські пропагандисти поширили заяву голови району, що у Кущівському районі Кубані буцімто немає руйнувань громадянської інфраструктури та постраждалих після атаки дронів.

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