Звуки нібито вибухів чули орієнтовно перед 4:00 27 квітня. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв вже о 5:12 розповів про буцімто збиті дрони, пише 24 Канал з посиланням на ворожу владу та росЗМІ.

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Що відбувалось в росіян в Красноярському краї

Веніамін Кондратьєв заявив, що нібито вони "подавили" понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах.

Намагалися (дрони – 24 Канал) атакувати НПЗ та об'єкти інфраструктури. Як повідомляють із місць – постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідують загоряння внаслідок падіння БпЛА,

– пояснив губернатор.

Росіяни у телеграм-каналах показали кадри атаки та вибухи, які лунали на НПЗ. Згідно з ними, не так віриться місцевій владі, яка запевняє, що нібито немає серйозних пошкоджень.

Момент вибуху в Краснодарському краї: дивіться відео

Глава Слов'янського району Роман Синяговский повідомив, що на їхньому нафтопереробному підприємстві "Слов'янськ-ЕКО" спалахнула пожежа. За його словами, пошкоджена ректифікаційна колона. Пожежу нібито ліквідували.

Також у телеграм-каналі ASTRA повідомили, що місцеві мешканці повідомляють про атаку на Ільський нафтопереробний завод. Мовляв, там виникла пожежа, яку вже майже загасили.

Ймовірні вибухи на російському НПЗ: дивіться відео

У одному з російських телеграм-каналів написали, що нібито дрони атакували "Слов'янськ-ЕКО", бітумний завод та Ільський нафтопереробний завод. Проте російська влада це традиційно не підтверджувала.



У Росії безпілотники могли вдарити по трьох об'єктах

Гучна ніч в Росії / Фото з телеграм-каналів

Згодом у Міненерго України заявили, що вночі в Росії удари були по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ та інших об'єктах. Після атаки на деяких підприємствах виникли пожежі.

У міністерстві з посиланням на відкриті джерела написали про те, що військовий аеродром у станиці Кущівській Краснодарського краю також загорівся після атаки дронами.

До речі, місцеві мешканці писали про не менш ніж 7 вибухів у Слов'янську-на-Кубані та звуки, схожі на роботу БпЛА.

Росіяни розповідали, скільки вибухів в регіоні чули / скриншоти з телеграм-каналів

Де розміщений Краснодарський край Росії: дивіться на карті

Зверніть увагу! 17 березня 2024 року російське нафтопереробне підприємство "Слов'янск-ЕКО" було під атакою безпілотників. Там спалахнула пожежа. Писали про постраждалих. Видання "Комерсант" називало НПЗ одним з п'яти найбільших компаній, які займаються нафтопереробками у краї.