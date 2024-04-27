Ба більше – самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко підкріплює це своєю власною байкою про "напад опозиції, яка перебуває за кордоном, на Кобринський район". Головний редактор білоруського "Єврорадіо" Павло Свердлов у розмові з 24 Каналом пояснив риторику білоруського диктатора.

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"Якщо логічно подумати, хто буде атакувати цей район? Може якісь там "диверсанти" з Польщі – за "логікою" Лукашенка – щоб підтягнути війська НАТО через територію України? Та це ж нереально", – сказав Свердлов.

Навіщо Лукашенку ці байки

За словами редактора білоруського радіо, Лукашенко може розповідати ці байки, бо сам у них вірить. Ба більше – він вірить у силу білоруської опозиції більше, ніж будь-хто інший.

"Казки йому розповідають ще силовики, начепити чергові зірочки на погони. Розповідають як "поставки зброї перекрили з України", тримають Лукашенка в тонусі, а він в свою чергу тримає своїх посіпак в тонусі, які кивають йому на його ідеї", – пояснив Свердлов.

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