Ба більше – самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко підкріплює це своєю власною байкою про "напад опозиції, яка перебуває за кордоном, на Кобринський район". Головний редактор білоруського "Єврорадіо" Павло Свердлов у розмові з 24 Каналом пояснив риторику білоруського диктатора.
Дивіться також Лукашенко змінює риторику щодо Зеленського: що задумав прислужник Путіна
"Якщо логічно подумати, хто буде атакувати цей район? Може якісь там "диверсанти" з Польщі – за "логікою" Лукашенка – щоб підтягнути війська НАТО через територію України? Та це ж нереально", – сказав Свердлов.
Навіщо Лукашенку ці байки
За словами редактора білоруського радіо, Лукашенко може розповідати ці байки, бо сам у них вірить. Ба більше – він вірить у силу білоруської опозиції більше, ніж будь-хто інший.
"Казки йому розповідають ще силовики, начепити чергові зірочки на погони. Розповідають як "поставки зброї перекрили з України", тримають Лукашенка в тонусі, а він в свою чергу тримає своїх посіпак в тонусі, які кивають йому на його ідеї", – пояснив Свердлов.
Політика Лукашенка: останні новини
- Лукашенко підіграє Кремлю. Зокрема, у заяві про зброю. За його словами, Росія розкрутила свій потенціал, і виготовить стільки озброєння, що воно розійдеться по світу.
- Самопроголошений президент дав завдання міністру природніх ресурсів Білорусі шукати нафту. Утім, ця ідея не є новою.
- Лукашенко також не обходиться без кремлівських методичок. За прикладом Путіна він припустився розмов щодо використання ядерної зброї.