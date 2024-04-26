Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, за якої умови у Росії може з'явитися надлишок зброї.

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Як швидко Росія може відновити запаси зброї

Світан зазначив, що боєприпаси і техніка на складах у росіян буквально за рік будуть на нулі. Вони зараз підіймають стару техніку та ставлять на бойове чергування.

За його словами, надлишки у противника можуть бути лише, якщо зупинити бойові дії. Тоді окупанти почнуть накопичувати озброєння й продавати.

У цьому сенсі Лукашенко має рацію, тобто він попереджає, просто не каже повністю,

– заявив полковник запасу.

Він зауважив, що росіяни не швидко зможуть відновити свій потенціал. Лише за 3 – 5 років вони можуть вийти приблизно до рівня позицій, які у них були до 2022 року.

Яка мета Росії

Військовий експерт не виключає, що росіяни можуть виробити якісь нові модифікації деякого озброєння.

Але без елементної закордонної бази – вони нічого нового не вироблять,

– заявив Світан.

Якщо й щось виготовлятимуть – то старе радянське обладнання.

Проте, зауважив він, механізм "замороження" війни, аби створити запаси для подальшого руху, однозначно є. До того ж цей рух буде конкретно в Європу. Під удар можуть потрапити країни Балтії, які розташовані поряд із Білоруссю.

Тож, додав він, Лукашенко розуміє, що раз уже мав велику проблему через заходження російських загарбників через Білорусь в Україну і така сама операція може бути проведена в країни Балтії, тому мандражує на камеру.

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