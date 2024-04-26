Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, за якої умови у Росії може з'явитися надлишок зброї.
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Як швидко Росія може відновити запаси зброї
Світан зазначив, що боєприпаси і техніка на складах у росіян буквально за рік будуть на нулі. Вони зараз підіймають стару техніку та ставлять на бойове чергування.
За його словами, надлишки у противника можуть бути лише, якщо зупинити бойові дії. Тоді окупанти почнуть накопичувати озброєння й продавати.
У цьому сенсі Лукашенко має рацію, тобто він попереджає, просто не каже повністю,
– заявив полковник запасу.
Він зауважив, що росіяни не швидко зможуть відновити свій потенціал. Лише за 3 – 5 років вони можуть вийти приблизно до рівня позицій, які у них були до 2022 року.
Яка мета Росії
Військовий експерт не виключає, що росіяни можуть виробити якісь нові модифікації деякого озброєння.
Але без елементної закордонної бази – вони нічого нового не вироблять,
– заявив Світан.
Якщо й щось виготовлятимуть – то старе радянське обладнання.
Проте, зауважив він, механізм "замороження" війни, аби створити запаси для подальшого руху, однозначно є. До того ж цей рух буде конкретно в Європу. Під удар можуть потрапити країни Балтії, які розташовані поряд із Білоруссю.
Тож, додав він, Лукашенко розуміє, що раз уже мав велику проблему через заходження російських загарбників через Білорусь в Україну і така сама операція може бути проведена в країни Балтії, тому мандражує на камеру.
Що відомо про протистояння Росії та НАТО
- Кремль здійснює стандартну інформаційну операцію, яка розглядає Захід як постійного агресора. В Інституті вивчення війни вважають, що, проводячи військові реформи та розширяючи армію, Росія може готуватися до ймовірної майбутньої конфронтації з НАТО.
- МЗС Росії погрожує ударами по території Польщі, якщо там будуть розміщені ядерні об'єкти країн НАТО. Відповідні заяви пролунали з боку заступника міністра закордонних справ країни-агресорки Сергія Рябкова.
- Хоча у США наразі не бачать ознак того, що Росія планує напасти на одну з країн НАТО, в Альянсі готуються до ймовірного протистояння з Кремлем. Очільник МЗС Польщі Сікорський зауважив, що можлива атака росіян на НАТО закінчиться поразкою Москви.