Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, при каком условии у России может появиться избыток оружия.

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Как быстро Россия может восстановить запасы оружия

Свитан отметил, что боеприпасы и техника на складах у россиян буквально через год будут на нуле. Они сейчас поднимают старую технику и ставят на боевое дежурство.

По его словам, излишки у противника могут быть только, если остановить боевые действия. Тогда оккупанты начнут накапливать вооружение и продавать.

В этом смысле Лукашенко прав, то есть он предупреждает, просто не говорит полностью,

– заявил полковник запаса.

Он отметил, что россияне не смогут быстро восстановить свой потенциал. Только за 3 – 5 лет они могут выйти примерно к уровню позиций, которые у них были до 2022 года.

Какова цель России

Военный эксперт не исключает, что россияне могут производить какие-то новые модификации некоторого вооружения.

Но без элементной зарубежной базы – они ничего нового не произведут,

– заявил Свитан.

Если и будут что-то делать – то старое советское оборудование.

Однако, заметил он, механизм "замораживания" войны, чтобы создать запасы для дальнейшего движения, однозначно есть. К тому же это движение будет конкретно в Европу. Под удар могут попасть страны Балтии, расположенные рядом с Беларусью.

Поэтому, добавил он, Лукашенко понимает, что раз уже имел большую проблему из-за захода российских захватчиков через Беларусь в Украину и такая же операция может быть проведена в страны Балтии, поэтому мандражирует на камеру.

Что известно о противостоянии России и НАТО