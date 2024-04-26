Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, при каком условии у России может появиться избыток оружия.
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Как быстро Россия может восстановить запасы оружия
Свитан отметил, что боеприпасы и техника на складах у россиян буквально через год будут на нуле. Они сейчас поднимают старую технику и ставят на боевое дежурство.
По его словам, излишки у противника могут быть только, если остановить боевые действия. Тогда оккупанты начнут накапливать вооружение и продавать.
В этом смысле Лукашенко прав, то есть он предупреждает, просто не говорит полностью,
– заявил полковник запаса.
Он отметил, что россияне не смогут быстро восстановить свой потенциал. Только за 3 – 5 лет они могут выйти примерно к уровню позиций, которые у них были до 2022 года.
Какова цель России
Военный эксперт не исключает, что россияне могут производить какие-то новые модификации некоторого вооружения.
Но без элементной зарубежной базы – они ничего нового не произведут,
– заявил Свитан.
Если и будут что-то делать – то старое советское оборудование.
Однако, заметил он, механизм "замораживания" войны, чтобы создать запасы для дальнейшего движения, однозначно есть. К тому же это движение будет конкретно в Европу. Под удар могут попасть страны Балтии, расположенные рядом с Беларусью.
Поэтому, добавил он, Лукашенко понимает, что раз уже имел большую проблему из-за захода российских захватчиков через Беларусь в Украину и такая же операция может быть проведена в страны Балтии, поэтому мандражирует на камеру.
Что известно о противостоянии России и НАТО
- Кремль осуществляет стандартную информационную операцию, которая рассматривает Запад как постоянного агрессора. В Институте изучения войны считают, что, проводя военные реформы и расширяя армию, Россия может готовиться к вероятной будущей конфронтации с НАТО.
- МИД России угрожает ударами по территории Польши, если там будут размещены ядерные объекты стран НАТО. Соответствующие заявления прозвучали со стороны заместителя министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Рябкова.
- Хотя в США пока не видят признаков того, что Россия планирует напасть на одну из стран НАТО, в Альянсе готовятся к вероятному противостоянию с Кремлем. Глава МИД Польши Сикорский отметил, что возможная атака россиян на НАТО закончится поражением Москвы.