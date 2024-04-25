Борис Писториус рассказал, что сейчас военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов.
Смотрите также Наращивают оборону: к чему уже сейчас готовятся россияне в Крыму
Что говорит Германия о выработке оружия Россией
С увеличением расходов на вооружение и порядком военной экономики значительная часть или часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады,
– сказал немецкий министр.
Он также предостерег относительно дальнейших амбиций диктатора Владимира Путина.
"Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть", – объяснил Борис Писториус.
Германия предупреждала об угрозе
- Глава Минобороны Германии еще зимой 2024 года заявил, что Россия может напасть на страну НАТО. Борис Писториус доверяет экспертам, которые говорят о вероятной войне в течение ближайших нескольких лет.
- Немецкие эксперты убеждены, что Кремль может напасть на одно из государств Альянса ориентировочно через 5 – 8 лет.
- Впоследствии немецкая пресса назвала два основных сценария развития событий. В первом случае Кремль может напасть на Альянс через Швецию, атаковав остров Готланд. Во втором – через страны Балтии (Литву, Латвию и Эстонию).
- Уже весной 2024 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что он видел отчет немецких экспертов, согласно которому, возможно, на грани 2026 – 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал и будет способен атаковать НАТО. Дуда заверил, что Альянс имеет два – три года.