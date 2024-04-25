Глава МИД Польши Сикорский поддерживает смелую позицию президента Франции Макрона, который считает, что Европа должна прилагать больше усилий для поддержки Украины в войне против России.
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Если россияне решатся
Выступая в парламенте, министр заявил, что нападение россиян на НАТО закончится поражением для Москвы. Впрочем, Альянс все равно должен усилить свою оборону.
Также Сикорский вспомнил, что Кремль ведет гибридную войну против Польши. Прежде всего, благодаря распространению дезинформации. Так, пропагандисты утверждали, что, мол, Варшава стремится аннексировать части Западной Украины.
"Львов – это Украина", – подчеркнул чиновник на украинском.
Сикорский заверил, что развитие и безопасность Польши должны базироваться как на трансатлантическом сотрудничестве, так и на европейской интеграции, и что она также готова взять на себя ответственность за глобальные вызовы.
Напомним, что Сикорский был одним из тех, кто приветствовал идею Макрона по введения западных войск в Украину.
В Польше не против размещения у себя ядерного оружия: что известно
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова к размещению ядерного оружия НАТО у себя.
- По его словам, этот вопрос уже некоторое время является предметом обсуждения на польско-американских переговорах.
- Дуда также указал на рост милитаризации России в районе Кенигсберга и перемещение ее ядерного оружия в Беларусь.
- Заявление польского лидера вызвало визг в Кремле.
- Так, представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания Дуды провокационными.
- Кроме того, дипломат обвинила Польшу в том, что она якобы уже давно ведет свою враждебную политику против России. В конце концов, Захарова традиционно прибегла к угрозам.
- Она отметила, что в случае появления ядерного оружия на территории Польши, "соответствующие объекты немедленно пополнят список легитимных целей для поражения".
- Тем временем генсек Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас у НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в других странах.