Генконсул Украины в Люблине Олег Куць объяснил, что поскольку многие консульские услуги являются автоматизированными и связаны с тем, что консульства подключены к информационному межведомственному взаимодействию, то их надо привести к требованиям, которые регламентируются новым законом о мобилизации. Он, к слову, вступит в силу 18 мая.
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Наблюдается рост количества обращений
В то же время временно приостановлено совершение консульских действий именно для категории мужчин в возрастной категории от 18 до 60 лет. Куць сказал также, что в его консульском округе нет какого-то ажиотажа, поскольку заявители часто спрашивают, когда будет восстановлено получение таких услуг.
Они с пониманием относятся к нашей информации о том, что пока происходят изменения – такие услуги будут предоставляться позже,
– подчеркнул генконсул в Люблине.
Он отметил, что наблюдался рост количества телефонных обращений граждан по поводу появления информации о том, что не смогут получить паспорта люди, которым уже пришли сообщения о том, что паспорта готовы и их можно забрать в генконсульстве.
Документы, которые были поданы на обработку до 23 апреля, в том числе и готовые паспорта, выдаются всем. По его словам, много граждан переживает, что они заплатили деньги и не смогут получить документы, однако все получат свои паспорта.
Паспорта выдают
Он уточнил, что 23 апреля паспорта не выдавались из-за ожидания дополнительных разъяснений, а с 24 апреля паспорта выдаются в нормальном режиме.
По словам генконсула Украины в Люблине, сейчас осуществляются консульские действия, направлены на детей, например оформление гражданства ребенку, о чем могут обращаться также мужчины призывного возраста. Зато нотариальные заверения всегда можно сделать у польских нотариусов и они признаются в Украине. Аналогично, акты гражданского состояния можно оформить в местных компетентных органах.
С 23 апреля, пока все украинские системы не будут приведены в соответствии с межведомственным взаимодействием, консульства Украины за рубежом выдают удостоверения о возвращении.
Мы не отказываем в предоставлении услуг и совершении консульских действий, а просто временно не можем предоставить такую консульскую услугу,
– подчеркнул Куць.
В консульский округ генконсульства Украины в Люблине входят Люблинское, Подкарпатское и Подляское воеводства востока Украины, два первых из которых граничат с Украиной.
Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста
- Не успело общество оправиться от последних событий с консульскими услугами заграницей, как появилось новое. В среду, 24 апреля глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.
- По его словам, так Польша поможет в войне против России. Такое заявление польский министр сделал после того, как Министерство иностранных дел Украины временно ограничило консульские услуги для мужчин призывного возраста.
- Как отметил глава Минобороны Польши, его не удивляет то, что украинцы, которые находятся на фронте, имеют обоснованные претензии к своим ровесникам, которые "разъехались по миру". Однако он добавил, что форма подобной "помощи" по большей части зависит от украинской стороны.