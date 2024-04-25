Генконсул Украины в Люблине Олег Куць объяснил, что поскольку многие консульские услуги являются автоматизированными и связаны с тем, что консульства подключены к информационному межведомственному взаимодействию, то их надо привести к требованиям, которые регламентируются новым законом о мобилизации. Он, к слову, вступит в силу 18 мая.

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Наблюдается рост количества обращений

В то же время временно приостановлено совершение консульских действий именно для категории мужчин в возрастной категории от 18 до 60 лет. Куць сказал также, что в его консульском округе нет какого-то ажиотажа, поскольку заявители часто спрашивают, когда будет восстановлено получение таких услуг.

Они с пониманием относятся к нашей информации о том, что пока происходят изменения – такие услуги будут предоставляться позже,

– подчеркнул генконсул в Люблине.

Важно! Ситуация в других консульских округах может отличаться.

Он отметил, что наблюдался рост количества телефонных обращений граждан по поводу появления информации о том, что не смогут получить паспорта люди, которым уже пришли сообщения о том, что паспорта готовы и их можно забрать в генконсульстве.

Документы, которые были поданы на обработку до 23 апреля, в том числе и готовые паспорта, выдаются всем. По его словам, много граждан переживает, что они заплатили деньги и не смогут получить документы, однако все получат свои паспорта.

Паспорта выдают

Он уточнил, что 23 апреля паспорта не выдавались из-за ожидания дополнительных разъяснений, а с 24 апреля паспорта выдаются в нормальном режиме.

По словам генконсула Украины в Люблине, сейчас осуществляются консульские действия, направлены на детей, например оформление гражданства ребенку, о чем могут обращаться также мужчины призывного возраста. Зато нотариальные заверения всегда можно сделать у польских нотариусов и они признаются в Украине. Аналогично, акты гражданского состояния можно оформить в местных компетентных органах.

С 23 апреля, пока все украинские системы не будут приведены в соответствии с межведомственным взаимодействием, консульства Украины за рубежом выдают удостоверения о возвращении.

Мы не отказываем в предоставлении услуг и совершении консульских действий, а просто временно не можем предоставить такую консульскую услугу,

– подчеркнул Куць.

В консульский округ генконсульства Украины в Люблине входят Люблинское, Подкарпатское и Подляское воеводства востока Украины, два первых из которых граничат с Украиной.

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