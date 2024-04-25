Генконсул України в Любліні Олег Куць пояснив, що оскільки багато консульських послуг є автоматизованими і пов’язані з тим, що консульства підключені до інформаційної міжвідомчої взаємодії, то їх треба привести до вимог, які регламентуються новим законом про мобілізацію. Він, до слова, набуде чинності 18 травня.

Дивіться також Протести через закон про "іноагентів": як Грузія може стати новою Білоруссю і чим це загрожує

Спостерігається зростання кількості звернень

Водночас тимчасово призупинено вчинення консульських дій саме для категорії чоловіків у віковій категорії від 18 до 60 років. Куць сказав також, що у його консульському окрузі немає якогось ажіотажу, оскільки заявники часто запитують, коли буде відновлено отримання таких послуг.

Вони з розумінням ставляться до нашої інформації про те, що поки відбуваються зміни – такі послуги надаватимуться пізніше,

– підкреслив генконсул в Любліні.

Важливо! Ситуація у інших консульських округах може відрізнятись.

Він зазначив, що спостерігалося зростання кількості телефонних звернень громадян з приводу появи інформації про те, що не зможуть отримати паспорти люди, яким вже прийшли повідомлення про те, що паспорти готові і їх можна забрати у генконсульстві.

Документи, які були подані на обробку до 23 квітня, зокрема і готові паспорти, видаються усім. За його словами, багато громадян переживає, що вони заплатили гроші і не зможуть отримати документи, однак всі отримають свої паспорти.

Паспорти видають

Він уточнив, що 23 квітня паспорти не видавалися через очікування додаткових роз'яснень, а з 24 квітня паспорти видаються у нормальному режимі.

За словами генконсула України в Любліні, зараз здійснюються консульські дії, спрямовані на дітей, наприклад оформлення громадянства дитині, про що можуть звертатися також чоловіки призовному віку. Натомість нотаріальні засвідчення завжди можна зробити у польських нотаріусів і вони визнаються в Україні. Аналогічно, акти цивільного стану можна оформити в місцевих компетентних органах.

З 23 квітня, поки усі українські системи не буде приведено відповідно до міжвідомчої взаємодії, консульства України за кордоном видають посвідчення про повернення.

Ми не відмовляємо у наданні послуг і вчиненні консульських дій, а просто тимчасово не можемо надати таку консульську послугу,

– наголосив Куць.

До консульського округу генконсульства України в Любліні входять Люблінське, Підкарпатське і Підляське воєводства сходу України, два перших з яких межують з Україною.

Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку