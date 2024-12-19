Що це за таємнича споруда посеред води та звідки вона могла взятися, 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

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Таємничий замок посеред озера

У Польщі, на околиці Нотецького лісу (приблизно година їзди від Познані) помітили величезний середньовічний замок. Місцеві жителі були здивовані, бо не розуміли, звідки він там взявся і хто його спорудив.

З'ясувалося, що будівництво замку Стобніца розпочалося ще у 2015 році. На опублікованих знімках можна побачити високі вежі та кам'яні стіни посеред штучного острова, розташованого на території заповідника.

Попри те, що споруда доволі масштабна, тривалий час вона була поза увагою широкої громадськості. Аж до 2018 року, коли про неї дізналися місцеві екологічні групи та представники влади.



Таємничий замок на замерзлому озері / Фото Wikimedia

Хто міг збудувати споруду та з якою метою

Виникли різні теорії, які пояснюють походження замку. Дехто стверджує, що за проєктом міг стояти польський мільярдер Ян Кульчик, який помер у 2015 році. Інші вважають, що будівництво фінансували з офшорних рахунків. Існує також думка, що ініціатор створення цього замку – польська компанія DJT.

Новий поворот в історії трапився у 2020 році. Тоді поліція затримала 7 людей (ймовірно, інвесторів), причетних до будівництва, яке завдало шкоди навколишньому середовищу. Розгорівся чималий скандал, через який місцевий губернатор навіть пішов у відставку.



Місцеві допускають, що в майбутньому це може бути розкішний готель / Фото Wikimedia

Та заморозити проєкт не вдалося, хоча періодично будівельні роботи все ж ставили на паузу.

Архітектори пояснювали, що замок має стати головною резиденцією його власника. Однак ця версія у багатьох викликає сумніви. Місцеві жителі припускають, що там можуть відкрити розкішний готель.