Люди відмовляються залишати свої будинки, аргументуючи це місцем роботи або культурними традиціями. Деталі 24 Канал повідомляє з посиланням на Oddity Central.

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Люди живуть у будинках на краю урвища і не хочуть переїжджати

Поблизу столиці Болівії, у місті Ель-Альто є небезпечна ділянка землі на Авеніда Панораміка і в комерційному районі Ла Сеха. Її визнали особливо схильною до зсувів. Однак на ній розташовані будівлі. Нещодавні в регіоні пройшли проливні дощі – і ситуація ще більше загострилася. Проте власники та мешканці будинків переконані, що впораються з природною загрозою.

Ми не маємо наміру залишати це місце, тому що тут ми живемо і працюємо. Ми постараємося контролювати стік дощової води, аби мінімізувати розмивання ґрунту,

– пояснив місцевий житель, який ще й шаман.



У місті Ель-Альто багато будівель можуть опинитися у прірві / Фото Мейбла Дюрана

Місцеві шамани наділили будинки на обриві духовним значенням. Тому вони планують використовувати свої традиційні методи, аби "заспокоїти" землю. За словами одного з них, церемонія щодо богині землі Пачамаме начебто може стабілізувати ґрунт.

"Це як годувати землю, і тоді вона не буде рухатися", – пояснив чоловік.



Влада занепокоєна, шамани вірять, що ритуалами зупинять стихію / Фото Мейбла Дюрана

Місцева влада б'є на сполох

Влада ж має іншу думку щодо ситуації. Чиновники стверджують, що запобігти подальшому руйнуванню обриву неможливо. Тому єдиним виходом є евакуація. Якщо ж її не провести, то трагедії уникнути не вдасться.

Обрив тут майже вертикальний. Якщо жителі не залишать будинки добровільно, нам доведеться вжити заходів для їхньої безпеки,

– попередив представник влади Габріель Парі.

Та додав, що за потреби людей відселятимуть, застосовуючи силу.

У Болівії люди живуть у будинках, яким загрожує зсув: дивіться відео